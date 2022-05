MN - Zaccheroni sulla fatal Verona: "Il passato e i tabù non scendono in campo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alberto Zaccheroni, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha detto la sua circa i precedenti sfortunati del Milan contro il Verona quando i rossoneri erano in corsa per il titolo (QUI INTERVISTA INTEGRALE): “Il passato e i tabù non scendono in campo. Gli Scudetti persi in passato fanno parte di altre epoche e io sono l’anti-scaramantico per eccellenza”.