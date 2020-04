MN - Zapelloni: “Donnarumma? L’ideale sarebbe rinnovare e poi…”

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Per quanto riguarda Donnarumma, lei crede che il Milan debba rinnovarlo o cederlo per fare una plusvalenza?

"Sono convinto che il Milan abbia già bruciato troppe bandiere in questi anni, c'è bisogno che si identifichi in qualcuno, ad un giocatore che possa essere la sua faccia italiana e la faccia che rappresenti il Milan. Donnarumma in questo momento è l'unico che può rappresentare tutto ciò. Visto che sono state bruciate tante bandiere, costruire attorno al giovane portiere sarebbe una bella idea. Bisogna capire se il fondo Elliott se lo potrà permettere, se si potrà permettere di rinunciare ad una plusvalenza. Anche se io non credo che il mercato sarà ricchissimo dopo questo stop da virus, non mi aspetto follie. L'ideale sarebbe rinnovare ed eventualmente, se non dovesse arrivare i risultati, sacrificarlo quando il mercato salirà ancora un po'".