MN - Zapelloni: “La mia passione per il Milan? Nasce dagli anni di Rivera…”

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Da dove nasce la sua passione per il Milan?

"Nasce dagli anni di Rivera, al contrario di quello che dice qualche collega chi fa questo lavoro è sempre stato tifoso di una squadra. Ti avvicini al calcio perché sei tifoso di una squadra, poi a seconda del ruolo che tu ricopri devi nascondere o dimenticare la squadra per cui tifi. Per quasi trent'anni mi sono dimenticato di essere tifoso del Milan, chi mi ha seguito non mi ha mai accusato di essere milanista. L'imparzialità per questo lavoro è fondamentale. Adesso che non ricopro più un ruolo che mi obbliga ad essere imparziale non nascondo la squadra che mi ha fatto innamorare del calcio".