MN - Zapelloni su Camarda: "Milan Futuro opportunità di crescita, la speranza è che possa diventare importante per la prima squadra"

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra le varie tematiche affrontate queste le sue considerazioni sul ruolo di Francesco Camarda nel Milan Futuro:

"E' una bella oppurtunità di crescita per lui, abbiamo visto negli anni passati molti giovani debuttare e segnare con il Milan, mi viene in mente Paloschi o Petagna, ma poi non hanno saputo gestire la pressione del Milan. Ecco, la speranza è che Camarda possa in Serie C trovare minuti e partite utili per diventare un giocatore vero per la prima squadra del Milan"