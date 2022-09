MN - Zavaglia: "Il Milan non esce ridimensionato dalla sconfitta con il Napoli"

MilanNews.it

Franco Zavaglia, noto agente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del Milan e della partita persa contro il Napoli. Alla domanda se secondo lui il Milan fosse uscito ridimensionato dalla sconfitta contro il Napoli, Zavaglia ha risposto così: “Dico di no nella maniera più assoluta. Aveva davanti un’ottima squadra e soprattutto non ha potuto beneficiare di Leao che per i rossoneri è determinante”.

Intervista di Peppe Gallozzi