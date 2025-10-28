Modric eterno: contro l'Atalanta la nona partita consecutiva da titolare in Serie A

vedi letture

Un nome, una garanzia, un esempio. Perché Luka Modric questo è, anche a 40 anni. Dopo una carriera incredibile il croato continua a giocare con la stessa determinazione, entusiasmo e professionalità di inizio carriera, a conferma del fatto che volere è potere.

E di un giocatore del genere Massimiliano Allegri non può farne a meno, come conferma il fatto che quella di stasera contro l'Atalanta sarà la nona partita consecutiva da titolare in Serie A per Modric. Le ha giocate praticamente tutte, non facendo assolutamente pesare la differenza di età non solo con i compagni ma anche (e soprattutto) con gli avversari.