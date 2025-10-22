Modric: "Livello Serie A molto alto. Sono cresciuto col mito di Boban"
Luka Modric, centrocampista fuoriclasse del Milan, sta superando le più rosee aspettative in questo inizio di stagione della sua nuova vita rossonera. Che il croato fosse un talento impressionante non lo si è scoperto certo sul prato di San Siro negli ultimi due mesi, ma in pochi forse credevano che il numero 14 milanista potesse essere così decisivo a 40 anni di età. L'ex Real Madrid questa sera è stato ospite in diretta presso lo studio del TG1, concedendo qualche battuta al conduttore del telegiornale. Le sue parole.
Sulla sua passione rossonera durante l'infanzia: "Il mio idolo. Boban e sono cresciuto con il suo mito. Ma anche Paolo Maldini, Kakà, Pirlo, Seedorf..."
Sul campionato di Serie A: "Il livello della Serie A è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma..."
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan