Modric si taglia le ferie per il Milan: è atteso a Milanello già per fine mese

Luka Modric è pronto a tagliarsi per le ferie per cominciare la sua nuova avventura al Milan. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che il centrocampista croato ha voglia di mettersi subito in gioco in rossonero, motivo per il quale osserverà meno giorni di riposo per essere al centro sportivo di Milanello già per la fine di questo mese.

Questa decisione è direttamente collegata ad un obiettivo che Luka Modric si è imposto. Scrive infatti la rosea che il Pallone d'Oro 2018 vuole essere pronto per la prima giornata di Serie A, e per farlo, complici i suoi (quasi) 40 anni, c'è bisogno di lavorare più degli altri.