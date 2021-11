Moggi: "Il derby rivelerà le ambizioni per lo scudetto"

Luciano Moggi, ex direttore sportivo tra le altre di Juventus e Napoli, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare anche di scudetto, elencando dunque le sue favorite: "Per ora dico Napoli, subito dopo il Milan, ma aspettiamo di vedere il derby per capire le ambizioni dell’Inter. Agli azzurri non manca niente per vincere l’Europa League, anche se giocando di giovedì è difficile arrivare in fondo alla stagione. Quest’anno, però, Spalletti ha a disposizione una rosa lunga e, al contrario di ciò che si dice, anche la Coppa d’Africa non sarà un problema. Mourinho? Gli arbitri sbagliano molto, ma lui non fa più ridere con i suoi teatrini".