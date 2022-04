Moggi: "Il Milan lo vedo bene perchè Pioli e Maldini hanno saputo lavorare in maniera eccellente"

MilanNews.it

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato del Milan. Queste le sue parole: “Vedo bene il Milan perché Maldini e pioli hanno saputo lavorare in maniera eccellente. Io sapevo che il Milan poteva fare un buon campionato ma non vincere. Il Milan ha giovani che non hanno vinto nulla non sono abituati a vincere infatti ora che siamo alla fine i giocatori importanti sentono la tensione e sono spariti. Sono ragazzi che hanno qualità ma non l’esperienza giusta per vincere un titolo. Giocare per vincere non è facile”.