Moglie di Malinovskyi: "Momento non facile, stiamo davvero male. Ruslan uomo forte"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roksana Malinovskyi, moglie dell'attaccante dell'Atalanta, ha parlato del conflitto in Ucraina e di come sta vivendo questo momento il marito: "Non è facile, è sempre sul campo e lì devi pensare al calcio, anche se succede qualcosa di così grave. Noi viviamo lontano dalle nostre famiglie, stiamo davvero male. Non è facile, ma Ruslan prova a giocare per i nostri tifosi. E' un uomo davvero forte».

Non è un momento facile nemmeno per Miranchuk.

"Nessuno può dire che questa situazione sia normale, è un disastro per tutti, non solo per l'Ucraina, ma anche per la Russia e per l'Europa. Nel nostro paese c'è chi ha perso tutto. Mi chiedo sempre come sarà la nostra vita quando tutto finirà, ci sono intere città distrutte. Non è facile nemmeno per Aleksey, tutti siamo preoccupati".