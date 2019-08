Adrien Silva è stato accostato anche al Milan, ma il suo futuro è in Francia. Anzi, lo è il suo presente. Il centrocampista classe '89 torna al Monaco, ancora una volta in prestito dal Leicester, così com'era stato da gennaio in avanti, periodo in cui il portoghese aveva disputato 15 partite con la maglia del club monegasco. Ufficiale il suo ritorno.