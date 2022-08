Mondellini (C&F): "Qualora LeBron dovesse venire a San Siro porterebbe l'attenzione dei media americani"

MilanNews.it

Luciano Mondellini, direttore di Calcio & Finanza, ha parlato così a Sky Sport 24 sul cambio di proprietà dei rossoneri: "Su LeBron due cose: è un investitore passivo, lui mette solo i soldi. Ma è una persona che ha studiato e non butta via i propri soldi. Una figura come LeBron James, qualora dovesse venire a San Siro, porterebbe l'attenzione dei media americani che non seguono il calcio".