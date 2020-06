Mondiale 2022, come funzionerà il meccanismo di qualificazione per le Nazionali europee

La UEFA, in un comunicato post Comitato Esecutivo, ha spiegato che la procedura di sorteggio per le qualificazioni europee 2021/22 verso il Qatar è stata approvata - in attesa della conferma finale da parte della FIFA - e vedrà dieci gruppi - cinque gruppi di sei e cinque gruppi di cinque - competere nelle partite in casa e fuori casa. I dieci vincitori del gruppo si qualificheranno direttamente per il Mondiale del 2022 mentre i dieci secondi classificati avanzeranno agli spareggi, dove saranno raggiunti da due squadre della UEFA Nations League, per determinare le ultime tre squadre europee qualificate per il FIFA World 2022.