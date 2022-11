Mondiale, Portogallo agli ottavi: arrivano le congratulazioni del Milan per Leao

Grande vittoria per il Portogallo, che grazie al successo ottenuto contro l'Uruguay ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali. Contro i sudamericani è subentrato anche Rafael Leao, alla seconda presenza nella competizione. Nei confronti dell'attaccante portoghese sono arrivati anche i complimenti del Milan, che ha celebrato il proprio giocatore con un post pubblicato sui propri canali social a cui è stata aggiunta la didascalia: "Ben fatto Rafael Leao e Portogallo per aver prenotato un posto agli ottavi di finale".

Well done to @RafaeLeao7 and Portugal who have booked a place in the last 16 with a game to go 🇵🇹#FIFAWorldCup #SempreMilan pic.twitter.com/fSkyUeUxlD