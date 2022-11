Mondiali di calcio o di tennis? L'Inghilterra vince 6-2 contro l'Iran

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Dopo il Qatar, anche l'Iran fa una pessima figura sportiva nella prima giornata dei Mondiali. La squadra asiatica, infatti, è stata sconfitta per 6-2 dall'Inghilterra con il seguente tabellino: 35' Bellingham, 43' e 62' Saka, 45'+1 Sterling, 65' Taremi, 71' Rashford, 90' Grealish, 90'+13 Taremi rig.

L'Iran si distingue più che per quanto fatto in campo (poco) per la scelta di non cantare l'inno nazionale. Un atto di protesta nei confronti del regime repressivo di Teheran nei confronti delle proteste avvenute nel Paese nelle scorse settimane e in difesa dei diritti delle donne. Gesto per nulla apprezzato dai tifosi assiepati sulle tribune dello stadio di Doha.