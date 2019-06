Mondiali Femminili, il minutaggio delle rossonere in Italia-Brasile

C'era grande attesa per Italia-Brasile, big match valido per l'ultima giornata del Gruppo C, e le emozioni non sono mancate. Allo Stade du Hainaut di Valenciennes la seleçao ha vinto 1-0 grazie al gol di Marta su rigore al 74', strappando il pass per gli Ottavi di finale come migliore terza. Per le azzurre è stata una sconfitta indolore, che non ha cambiato le gerarchie del girone e ha permesso di volare alla fase a eliminazione diretta da prime. Al secondo posto, invece, si è piazzata l'Australia, che ha battuto 4-1 la Giamaica. Una sfida delicata e combattuta, ma bloccata fino a buona parte della ripresa, quando un episodio al limite ha permesso alle verdeoro di segnare il gol decisivo dal dischetto. La squadra del CT Bertolini se l'è giocata alla pari, gestendo la gara per larghi tratti; da segnalare anche una rete annullata per fuorigioco a Girelli al 29'.

Tra le rossonere, Giugliano e Thaisa hanno disputato tutti i 94'. Giugliano, in particolare, è l'azzurra che ha recuperato più palloni (9), mentre Thaisa la giocatrice con la più alta percentuale di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (80%); Manuela, poi, resta l'azzurra con più assist in questa fase (3). Giacinti, partita titolare in attacco, è stata l'azzurra ad andare più volte al tiro prima di lasciare il posto, al 63', a Bergamaschi.

Negli Ottavi l'Italia affronterà la Nigeria o Cina (martedì 25) e il Brasile la Francia (domenica 23).