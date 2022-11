Mondiali, il Brasile migliora il proprio record: è imbattuto da diciassette partite ai gironi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria di misura per il Brasile sulla Svizzera, già qualificato alla fase play-off dei Mondiali. La formazione sudamericana ha conquistato il diciassettesimo risultato utile consecutivo nella fase a gironi, migliorando il suo precedente record come squadra con la più lunga imbattibilità nel primo turno della massima competizione calcistica per Nazionali. L'ultima sconfitta del Brasile ai gironi risale al Mondiale del 1998 disputato in Francia, quando i sudamericani vennero battuti dalla Norvegia per 1-2 nella terza giornata.