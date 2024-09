Monguzzi: "Ogni sconto che Milan e Inter chiedono per San Siro al Comune poi lo pagano i cittadini. Bisognerebbe depavimentare i 200mila metri quadri di asfalto intorno allo stadio e trasformarli in verde"

Carlo Monguzzi, consigliere di Europa Verde nel Consiglio Comunale di Milano, si è così espresso in vista dell'incontro di domani tra Milan, Inter, il Sindaco Sala e WeBuild per discutere della ristrutturazione di San Siro: "Attenzione che ogni sconto che le squadre chiedono al comune poi lo pagano i cittadini. Evitiamo! Venga il Sindaco in consiglio comunale prima di trattare con le squadre. Non si butti via il valore economico del Meazza (70 milioni) regalandolo alle squadre sotto forma di concessione per 90 anni: sono soldi che poi ci mettono i cittadini. Bisognerebbe depavimentare i 200mila metri quadri di asfalto intorno allo stadio e trasformarli in verde". Lo riporta Calcio e Finanza.