Montella: "Bonaventura è da Nazionale. Suso vicino alla viola? Non parlo di mercato, è fortissimo"

Vincenzo Montella, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Bonaventura e Suso, suoi ex giocatori ai tempi del Milan: "Credo che questo sia il miglior modulo per lui, può giocare sia da mezz'ala che da trequartista. È un giocatore da Nazionale. Suso vicino alla Fiorentina? Non parliamo più di mercato, ma è fortissimo, può fare gol su punizione".