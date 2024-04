Montella: "Raddoppi, squadra corte e gestione della profondità: queste le chiavi per la Roma per limitare Leao"

Manca circa un'ora al fischio d'inizio di Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. In diretta su Sky Sport il doppio ex Vincenzo Montella parla di come i giallorossi all'andata siano riusciti a limitare con successo Rafa Leao e Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni:

“Sicuramente all’andata tatticamente la Roma è riuscita a non lasciare la profondità a due calciatori che probabilmente in Europa sono tra i più forti a dimostrare la loro qualità quando hanno spazio. De Rossi è riuscito a raddoppiare, a tenere la squadra corta e marcare la profondità. Questa è una chiave per riuscire a limitare Leao, altrimenti diventa difficile”.