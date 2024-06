Montepremi Champions, come cambia. Alle italiane 230 milioni, al Milan 44

Con la Champions League andata in archivio, è tempo di pensare alla prossima stagione quando tutte e tre le competizione europee organizzate dalla Uefa cambieranno format. Su tutte ovviamente il massimo torneo che avrà ai blocchi di partenza ben 5 squadre italiane. Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta i numeri relativi al nuovo montepremi europeo. Nello specifico la rosea riferisce che per le italiane ci sono già circa 230 milioni così ripartiti: Inter 54, Juventus 53, Atalanta 50, Milan 44, Bologna 28. Questo solamente per la qualificazione alla Champions League.

Il montepremi per la Champions sale a circa 2.5 miliardi di euro. Di seguito si riporta la ripartizione dei premi:

- quota di partecipazione, 18,6 milioni a testa

- risultati, 950 milioni totali da suddividere. Per la vittoria, 2,1 milioni; per il pari, 0,7.

- sintesi tra vecchio market pool e ranking storico: secondo le stime il club con i valori migliori arriva a 42 milioni. Si stilano due classifiche da 1 a 36, una per il market pool e una per il ranking quinquennale. Si aggiungono milioni anche in base al ranking storico