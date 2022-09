Montolivo sul Milan: "I giocatori si conoscono e occupano gli spazi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto nel post partita di Sampdoria-Milan su Dazn, l'ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha parlato dello stile di gioco dei rossoneri. Questo il commento dell'ex centrocampista: "Come usa gli spazi il Milan: la difesa cambia, i terzini a giocare in mezzo al campo, i centrocampisti che si inseriscono e giocano sotto punta… Non ragionano per modulo di gioco, si conoscono e occupano gli spazi".