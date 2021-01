Riccardo Montolivo, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della sua carriera in rossonero: "Ho giocato al Milan per la gran parte della mia carriera. Un addio amaro ma al Milan ho lasciato un pezzo di cuore. L'ultima gara da professionista l'ho giocata all'Atleti Azzurri, così come la prima, anche se è stata amara dato che è terminata con un'espulsione".