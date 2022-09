Monza, Berlusconi: "Ho stima per Stroppa ma oggi la squadra ha bisogno di nuovi stimoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista pubblicata in mattinata sul quotidiano La Stampa, Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato dell’esonero del tecnico Giovanni Stroppa dicendo: “Ho stima e gratitudine per Giovanni ma il Monza oggi ha bisogno di uno stimolo in più”. Ricordiamo che il tecnico scelto per guidare i brianzoli è Raffaele Palladino, che fino a ieri ha allenato la squadra Primavera. Una promozione inaspettata che arriva dopo appena 6 partite di campionato il cui il Monza ha ottenuto però solo un punto.