Monza, continua la caccia alla punta: nel mirino di Galliani non c'è solo Jovic

Nuova avventura in Italia per Cyriel Dessers? Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, per l'attaccante belga dei Glasgow Rangers, che in carriera ha vestito la maglia della Cremonese, si è mosso anche il Monza, con i brianzoli a caccia di una punta in questa finestra di mercato. Gli altri nomi sondati dal Monza per rafforzare il reparto offensivo di Bocchetti sono quelli di Luka Jovic del Milan e Andrea Belotti del Como.

Le parole di Galliani a margine dell'assemblea di Lega Serie A a Milano

"Jovic? Non è un sogno, sappiamo che il mercato e le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore. Se fosse aperto una settimana si farebbe tutto in sette giorni, invece è aperto un mese e si fanno tante chiacchiere".

Sul fronte cessioni ci saranno altre uscite?

"Il Monza non smantella, anzi, cerca di rinforzarsi. Se qualcuno partirà altri arriveranno e continueremo nella nostra rincorsa".

Pablo Marì è uno di quelli che può salutare, visto l'interessamento da parte della Fiorentina?

"È un giocatore forte ed è richiesto ma non abbiamo concluso niente. Ma ci sono anche altri calciatori che piacciono a vari club".