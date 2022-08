Monza, Ranocchia: "Il Milan mi aveva cercato 15 anni fa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervista a La Stampa per Andrea Ranocchia, nuovo leader difensivo del Monza. Tra i temi toccati c'è anche quello relativo al nuovo tecnico, Giovanni Stroppa. "Ci fa lavorare tanto, sembra Conte. Ci serve stare un po' sul campo con tutti questi nuovi arrivi, ogni volta l'allenatore deve rispiegare i concetti principali ma per fortuna il mercato è aperto per tutti". E poi su Galliani. "Mi ha detto 'era da tanto che volevo prenderti, finalmente ci sono riusciti'. Il Milan mi aveva cercato 15 anni fa, quando ero all'Arezzo in B. Ha dovuto aspettare un bel po' ma ce l'ha fatta".