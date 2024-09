Morata a DAZN: "Siamo sulla strada giusta. Borsite? Non so ancora come si scrive... Sempre a disposizione della squadra"

Alvaro Morata ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lecce. Queste le sue dichiarazioni:

Il gol: “Sono molto contento, pensavo non fosse assist di Theo perché non mi cerca molto (ride, ndr). Sono molto contento, siamo sulla strada giusta”.

Com’è questa borsite? “Sai che anche io non so come si scrive ancora? Mi metto a disposizione della squadra, sono contento di essere qua. Un inizio complicato ma siamo sulla strada giusta”.