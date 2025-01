Morata da avversario non è mai riuscito a segnare alla Juventus

Questa sera il Milan affronterà la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Chi vincerà raggiungerà l'Inter già in finale, in programma lunedì sera all'Al-Awwal Park. La partita contro la Vecchia Signora avrà un sapore speciale non solo per Sergio Conceiçao, all'esordio sulla panchina rossonera, ma anche per Alvaro Morata, da sempre molto legato al club bianconero per i suoi trascorsi.

Da avversario, però, l'attuale numero 7 del Milan non ha mai marcato il tabellino, né con un gol né con un assist. 314' di nulla, con lo spagnolo che questa sera ha la possibilità di sfatare anche questo tabù, l'ennesimo della sua carriera.