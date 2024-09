Morata e Thiaw ieri ancora a parte ma sperano nella convocazione

Il Milan ha ripreso ad allenarsi da lunedì al Centro Sportivo di Milanello con un unico obiettivo in testa: preparare la gara contro il Venezia in programma a San Siro sabato alle 20.45. Entrambi gli allenamenti di ieri e l'altroieri però hanno visto sia Alvaro Morata che Malick Thiaw proseguire il loro lavoro differenziato che li riporterà gradualmente in gruppo e a disposizione del mister Fonseca. Questa mattina nuovo allenamento in casa rossonera, si capirà di più sulle condizioni di entrambi.

Il Milan spera di recuperare soprattutto Morata. Lo spagnolo, se dovesse farcela, andrà in panchina lasciando spazio a Tammy Abraham contro il Venezia ma almeno potrebbe entrare e mettere minuti nelle gambe nel finale di gara in vista delle due partite successive in cui Fonseca vorrebbe sfruttarlo a pieno regime: il debutto in Champions League contro il Liverpool e il derby contro l'Inter. Per Thiaw c'è più incertezza ma anche il tedesco spera di poter rientrare tra i convocati. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.