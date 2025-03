Morata: "Non mi dispiacerebbe rimanere al Galatasaray, ma ho un contratto con il Milan"

Dal ritiro della Nazionale spagnola l'ex attaccante del Milan Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di El Larguero, parlando dei suoi primi complicati mesi di stagione in rossonero, scelta che se potesse tornare indietro non rifarebbe.

Sulla sua partenza dall'Atlético Madrid: "In estate avrei dovuto pensare di più alle cose. Ora non ha bisogno di dirlo, ma avrei dovuto pensare meglio a lasciare l'Atletico o meno. Quando non stai bene a certi livelli della tua vita, prendi decisioni sbagliate. Non solo nel calcio, succede in tutti gli aspetti della vita. Ma non si può cambiare. Dobbiamo andare avanti e sono molto contento anche del calcio, molto felice nella Nazionale (...) Se potessi tornare indietro, non prenderei la decisione di lasciare l'Atletico. Ora vengo qui e mi rendo conto che non sapevo come vedere la realtà. Eravamo campioni d'Europa, all'Atletico c'erano sempre più persone che mi amavano e che erano riuscite a capirmi, ma ehi, sono decisioni che prendi nella tua carriera e non succede niente".

Sui motivi della sua partenza dal Milan dopo 6 mesi: "Al Milan abbiamo iniziato un progetto con Fonseca, che è quello che mi chiama per andare. Eravamo felici, facendo ottime partite. Abbiamo vinto contro l'Inter, il Real Madrid in Champions... e all'improvviso ha iniziato a complicarsi. Quando inizia a sembrare che tu sia un problema, preferisco andarmene. Ho avuto la possibilità di vivere un'esperienza in famiglia nel club più grande della Turchia e ho deciso di andarci. Non è definitivo, ho un contratto fino al prossimo gennaio, che è un po' strano, anche se non mi dispiacerebbe rimanere lì. Sono contento, mi sono adattato bene, ma ho un contratto con il Milan".