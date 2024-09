Morata: "Sto bene fisicamente, ho lavorato tanto per migliorare la mia condizione"

vedi letture

In merito al ritorno in Italia, Alvaro Morata ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Quanto sei felice di essere di nuovo in Italia? Come ti trovi al Milan?

"E' un piacere essere di nuovo in Italia. Non abbiamo ancora dimostrato quanto siamo forti, ci sono tanti ottimi giocatori come Loftus-Cheek e Theo. Ora dobbiamo capire tutti che siamo grandi giocatori e non solo ottimi prospetti. Noi abbiamo tanti giocatori che giocherebbero nelle squadre migliori d'Europa".

Come stai fisicamente?

"Sto bene, sono fiducioso. Fisicamente sto bene, non sarei a disposizione se non potessi dare tutto. Ho lavorato tanto per migliorare la mia condizione. Anche la società mi ha aiutato facendomi accompagnare da persone dello staff in Spagna per la mia situazione personale. Li ringrazio per questo".