Morata torna in Nazionale: convocato dal Ct de la Fuente

Alvaro Morata torna in Nazionale. Il centravanti rossonero è stato convocato dal Ct spagnolo Luis de la Fuente per le gare di Nations League contro Danimarca e Serbia. L'attaccante capitano della Nazionale Campione d'Europa aveva saltato l'ultima tornata di Nazionali a causa di un infortunio ma anche per una squalifica di una giornata a lui inflitta dopo i festeggiamenti per la vittoria in Germania. Questa la lista di convocati della Spagna:

Portieri: Álex Remiro, David Raya, Robert Sánchez

Difensori: Pau Torres, Aymenic Laporte, Dani Vivian, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Óscar Mingueza, Pedro Porro, Dani Carvajal

Centrocampisti: Aleix García, Martín Zubimendi, Álex Baena, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pedri

Attaccanti: Álvaro Morata, Lamine Yamal, Ferrán Torres, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Joselu