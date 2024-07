Morata, un solo gol a Euro 2024. Virdis: "Un attaccante va giudicato anche per quanto si 'sbatte'"

Mancano solamente i passaggi formali e poi si potrà considerare Alvaro Morata un nuovo giocatore del Milan. Domani lo spagnolo effettuerà le visite mediche a Madrid e firmerà un contratto quadriennale (con opzione sul quinto anno) con il club rossonero. Oggi alla Gazzetta dello Sport ha preso la parola l'ex attaccante rossonero Pietro Paolo Virdis che ha commentato in maniera assolutamente positiva l'operazione che la società di via Aldo Rossi sta chiudendo in queste ore.

Le parole di Pietro Paolo Virdis sul singolo gol segnato da Morata a Euro 2024: "Gli attaccanti non vanno giudicati solo per il numero di gol, ma anche per quanto si ‘sbattono’: lui partecipa alla manovra, è bravo nelle sponde, dà una mano in fase di pressing e impedisce una facile costruzione della manovra agli avversari. Nel calcio moderno vanno considerati tutti i fattori, compresa l’esperienza che Morata ha della Serie A. Nel nostro campionato ha già giocato, segnato e vinto con la maglia della Juve. E’ un fattore da non sottovalutare”