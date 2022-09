Moratti: "Il Milan è una squadra forte che gioca bene"

MilanNews.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio24 sulla corsa scudetto: "Ogni settimana, per la gioia dei giornali, c'è una bella altalena di giudizi sulle squadre in lotta per lo scudetto. Il Milan è una squadra forte, che gioca bene, concreta. L'Inter ha tutte le possibilità di vincere. Ce l'aveva anche l'anno scorso ed è quello che mi spaventa (sorride, ndr)".