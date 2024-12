Moreno (CMO Milan): "Mi si spezza il cuore per le famiglie con bambini che vogliono assistere a una partita a San Siro. Hai fame, sete, o bisogno di andare in bagno? Buona fortuna!"

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, si è così espresso nel documento redatto dalla Harvard Business School sul Milan.

[traduzione a cura di MilanNews.it]

Sulla creatività con cui viene sviluppata la terza maglia:

“La nostra prima maglia sarà sempre rossonera e la seconda sarà sempre bianca. Ma ora abbiamo una terza maglia e possiamo essere un po' più creativi. Abbiamo anche iniziato a creare collezioni in partnership con altri brand, con marchi di moda come Koché e Off-White, e abbiamo una collaborazione di merchandising con i New York Yankees. Sarà la prima volta che gli Yankees permetteranno di unire il loro logo con un altro, e sarà un momento culturale importante."

Sullo stadio:

“Il nostro stadio è anacronistico. Mi si spezza il cuore per le famiglie con bambini che vogliono assistere a una partita: di solito non vivono una grande esperienza. Hai fame, sete, o bisogno di andare in bagno? Buona fortuna”.

