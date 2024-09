Morfeo: "Reijnders e Fofana assieme possono funzionare alla grande"

Dopo un avvio di stagione tutt'altro che esaltante, il Milan deve rimettersi quanto prima in carreggiata sia dal punto di vista tattico che da quello dell'atteggiamento mentale in campo. Per farlo ci sarà bisogno dei nuovi acquisti e non solo anche di alcuni elementi arrivati l'anno scorso che possono migliorare il loro rendimento o fare ancora di più. Di tutto questo ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'ex calciatore rossonero Domenico Morfeo.

Queste le parole di Morfeo su Fofana e l'intesa con Reijnders: "Per diventare una squadra non è sufficiente un solo giocatore, a meno che non si chiami Pelè o Maradona. Ciò significa che Fofana va benissimo perché aumenta il tasso tecnico, però Fonseca deve cercare di far diventare questi giocatori un gruppo solido e unito. Sulla carta è perfetto per giocare con Reijnders: l'olandese ha ottima visione di gioco, un bel gioco ed è capace di ottimi inserimenti. Fofana mi sembra più leader, più tosto in fase di recupero del pallone e di questo il Milan ha un bisogno tremendo. Assieme possono funzionare alla grande"