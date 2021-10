Mount: "Mi sono vaccinato, non voglio saltare partite importanti come all'Europeo"

Mason Mount, calciatore del Chelsea e della nazionale inglese, si è così espresso sulla propria vaccinazione dopo aver saltato due gare dell'Europeo a causa dell'isolamento dopo la positività di Billy Gilmour, che abbracciò al termine della sfida tra Inghilterra e Scozia: "Ora ho la doppia dose. Passare attraverso quell'esperienza, perdere partite importanti, ha avuto sicuramente un effetto sulla mia decisione". I media inglesi hanno rivelato che cinque dei convocati di Southgate per gli ultimi impegni non hanno ancora ricevuto il vaccino, anche se i nomi non sono stati resi noti. "Non penso che tu possa costringere qualcuno a fare il vaccino. L'esperienza mi ha fatto desiderare di averlo il prima possibile. Per il resto dei giocatori, è una loro decisione".