Mourinho lascia il Manchester, il club: "Grazie per il lavoro svolto"

José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. A comunicare l'addio del tecnico è stata la stessa società inglese con un comunicato sui propri profili social: "José Mourinho ha lasciato il club - si legge -. Vogliamo ringraziarlo per il lavoro svolto in questo periodo e augurargli i migliori successi per il futuro. Un nuovo manager sarà nominato fino al termine della stagione in corso, mentre il club avvierà un processo di reclutamento più approfondito per un nuovo manager a tempo pieno".