Moviola Gazzetta - Rigore su Lukaku: corretto annullarlo

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola del derby soffermandosi sul rigore fischiato a Lukaku e poi cancellato dal VAR. Prima di arrivare al belga (che è in offside), il pallone viene “sporcato” da Kjaer, ma si tratta di un tocco fortuito e non di una deviazione volontaria che rimetterebbe in gioco il centravanti nerazzurro. Corretto annullare, scrive la rosea. Netto, invece, il penalty assegnato a Ibra per il fallo di Kolarov. Per quanto riguarda le sanzioni, Kessié rischia il secondo giallo per un intervento su Hakimi.