MTV - L'andamento di Calhanoglu dopo il 15 febbraio: anche l'anno scorso ci fu una svolta

Milan TV, canale ufficiale del club rossonero, ha analizzato l'evoluzione delle prestazioni di Calhanoglu da metà febbraio in poi. L'anno scorso, fino al 15 febbraio, il turco giocò 19 partite, con 48 tiri, 2 gol e 3 assist, mentre dopo quella data disputò 12 gare, per 38 tiri, 4 gol e 4 assist. In questa stagione il risveglio è avvenuto proprio a seguito di questa data: prima del 15 febbraio l'ex Leverkusen aveva giocato 21 partite in campionato, tirando 59 volte, non segnando e servendo 3 assist, mentre contro l'Atalanta ha tirato 2 volte, segnato un gol e offerto un assist.