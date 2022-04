Mubadala ed il possibile ingresso della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti nel Milan

Mubadala è un sostenitore forte del fondo Investcorp per l’acquisizione del Milan da Elliott - come riportato da Bloomberg poche ore fa. La società degli Emirati Arabi Uniti è controllata direttamente dal governo locale (nello Stato vige la monarchia assoluta). Sotto la figura del Presidente, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, bisogna analizzare un membro della famiglia reale che ha particolare rilevanza in questa trattativa: il figlio Mohammed, chairman del fondo sovrano.

Essendo una persona illustre e, di conseguenza, partecipe nell’attività politica e commerciale del Paese del Golfo, quale potrebbe essere dunque il suo ruolo? Principalmente di acquisizione di quote all’interno del club rossonero per essere più attivo ed influente all’interno del Vecchio Continente, poiché il brand Milan ha un vasto seguito all’interno della Penisola arabica, o d’élite per essere precisi.

Mubadala, ricordiamo, investe localmente in molti progetti, in settori diversi come l'energia, l'industria, l'aeronautica, le telecomunicazioni ed il settore immobiliare ed avendo oltre 200 miliardi di dollari di asset in gestione. Il portafoglio di investimenti del fondo sovrano è composto anche da azioni di società in circa 50 paesi del mondo (con sedi a New York, San Francisco, Londra, Rio de Janeiro, Mosca e Pechino)

Dunque, una possibile cooperazione in partenariato con Investgroup - già avvenuta nel 2017, quando Mubadala acquisì una quota di partecipazione del 20% in Investcorp - potrebbe portare il Milan all’interno della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, che vede, in gestione separata, il dominio nel calcio moderno con il fratello del Presidente, lo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City (e del “City Football Group”, holding company creata nel 2013).