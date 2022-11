Mudingayi su De Ketelaere: "Il Milan ci crede, questo è l'importante. Serve pazienza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex centrocampista Gabi Mudingayi, allenato anche da Pioli in carriera, è venuto a visitare il suo ex tecnico ieri in quel di Milanello e ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Tra le altre cose, l'ex Lazio e Bologna si è soffermato sul connazionale Charles De Ketelaere: "Un ragazzo giovane, deve ancora imparare tanto. Ci vorrà un po' di tempo perché la Serie A non è facile. Serve pazienza ma sono sicuro che l'ambiente rossonero lo aiuterà a far emergere le sue qualità. Non bisogna mettergli troppa pressione addosso: il Milan è una società che prende un giocatore perché ci crede. Se il Milan ha deciso di investire questa cifra è perchè li vale. De Ketelaere è un giocatore talentuoso e i rossoneri credono tanto in lui, questo è l'importante".