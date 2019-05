Musacchio: "Ultimamente non siamo andati alla grande dietro"

Ai microfoni di Milan TV, queste le parole di Mateo Musacchio verso Fiorentina-Milan: "Sapevamo fossero tre punti fondamentali per noi contro il Bologna, tanto per la classifica quanto mentalmente. Questa vittoria con il Bologna porta forza per affrontare la trasferta di Firenze. Andremo là per vincere, per prenderci i tre punti che sono fondamentali per noi. Loro sono in un momento complicato ma hanno qualità e grandi giocatori, serve la massima attenzione".

Come si affronta la Fiorentina? "Dobbiamo fare il nostro dovere, non sono al massimo ma hanno grandi giocatori e giovani di qualità. Servirà il 100%. Per fare risultati serve la difesa, tutto si basa sulla solidità difensiva. Ultimamente non siamo andati alla grande dietro, ma c'è la voglia di tornare compatti e chiusi come qualche mese fa quando subivamo poco".