Musah a Dazn: "Mi vedrete spesso in difesa per aiutare Emerson. Sono molto carico"

vedi letture

Tutto pronto per il big match del tredicesimo turno di Serie A. San Siro sarà ospite della grande classica del calcio italiano tra Milan e Juventus. I rossoneri e i bianconeri non possono perdere il treno della vetta, dunque si preannuncia una gara molto tirata e già in parte decisiva per le sorti della stagione. Ai microfoni di DAZN, nel pre partita, è intervenuto il centrocampista del Diavolo Yunus Musah. Le sue parole.

Sei pronto? "Si sono molto carico, una partita bellissima da giocare. Facile motivarsi per una partita così. Tutti vogliono giocare le grandi partite, sono felice"

Sullo scontro tra americani: "Abbiamo appena giocato insieme e adesso dobbiamo lottare: sarà molto bello"

Sulla sua posizione in campo: "Io cerco di aiutare sempre in difesa, mi vedrai là spesso per aiutare Emerson: ma se Cambiaso va tanto alto, dovrò seguirlo. Se rimane dietro posso andare alto anche io"