Musah a Sky: "Ero stupito quando il mister mi ha detto che giocavo. Posizione ideale? Box-to-box"

Splendido Milan al Santiago Bernabeu. I rossoneri di Paulo Fonseca hanno vinto meritatamente sul campo dei Campioni d'Europa con un 3-1 senza appello, maturato grazie ai gol di Thiaw, Morata e Reijnders. Super prestazione di tutta la squadra sia difensivamente che offensivamente e classifica di Champions League che ora assume tutt'altra faccia. Al termine della gara ai microfoni di Sky Sport il centrocampista rossonero Yunus Musah ha fornito il suo punto di vista sulla sfida.

Sull'emozione contenuta, per via di Valencia: "Non dobbiamo dimenticarci che siamo molto fortunati per aver giocato, essere sani e fare una buona partita. Tante persone hanno perso la loro vita. Sono tutti uniti e si amano tanto, sono sicuro che passeranno questa situazione"

Sull'impresa di questa sera e la posizione in campo: "Ero stupito quando il mister mi ha detto che giocavo, non me lo aspettavo. E' stato una partita molto buiona. Merito a Vinicius che è un giocatore eccezionale e dovevamo raddoppiarlo con una difesa a cinque, stavamo molto attenti anche alla profondità"

Sulla sua posizione preferita: "Noi abbiamo giocato molto bene contro il Napoli, non eravamo preoccupati per il futuro e sapevamo di essere pericolosi. La mia posizione ideale è box-to-box, numero 8. Ma posso fare anche il quinto"