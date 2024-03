Musah: "Felice della mia stagione al Milan. C'è molta concorrenza, ma sono pronto ogni volta che arriva il mio momento"

vedi letture

Intervistato nel ritiro della nazionale statunitense, Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha raccontato come sta andando la sua prima stagione al Milan: "Sono davvero contento di come è sta andando la mia prima stagione in una squadra così grande come il Milan. Sono riuscito a giocare tante partite all'inizio, in Champions League contro alcune grandi squadre come il PSG.

Abbiamo molti giocatori di talento in mezzo al campo, quindi c'è molta concorrenza. Possiamo partire tutti dall'inizio, quindi è difficile per l'allenatore scegliere chi giocherà. Sono pronto ogni volta che arriva il mio momento" riporta prosoccerwire.usatoday.com.