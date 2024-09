Musah: "Il primo gol nel Milan non è ancora arrivato? E' un po' frustrante, ma sto lavorando per aumentare le mie chance di segnare"

Nell'intervista rilasciata a SportMediaset, Yunus Musah ha rilasciato queste parole sul suo percorso di crescita: "Secondo anno al Milan? Ho più esperienza, conosco di più il campionato e gli avversari. Posso controllare meglio i tempi delle partite". Non è invece ancora arrivato il primo gol con la maglia rossonera: "Il primo gol nel Milan non è ancora arrivato? Devo dire che è un po' frustrante non essere ancora riuscito ad andare a segno. Sto lavorando per aumentare le possibilità che ciò accada in partita".

L'americano ha invece commentato così il momento del Milan: "Io sono ambizioso e credo in questo gruppo: abbiamo una squadra forte. Se impariamo le cose e alziamo il livello credo che possiamo fare grandissime cose in questa stagione".