Musah, vivo l'interesse di Fulham e West Ham. Il centrocampista ha dato l'ok al Milan

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Yunus Musah rimane uno degli obiettivi per il centrocampo del Milan che già si è arricchito di Loftus-Cheek e presto potrebbe farlo ulteriormente con Reijnders. Il mediano americano in forza al Valencia è valutato tra i 25 e i 28 milioni e negli ultimi giorni si è rifatta sotto la concorrenza di alcuni club di Premier League come il West Ham o il Fulham. Il giocatore però sarebbe disposto ad aspettare il Milan a cui ha dato l'ok. Lo riporta oggi Tuttosport.