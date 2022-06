Nainggolan: "De Ketelaere deve giocare con giocatori sempre più forti, il Milan li ha"

MilanNews.it

Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle qualità di Charles De Ketelaere e di un suo possibile trasferimento al Milan: "È giovane e in rapporto con l'età è già molto maturo. Ma ovviamente può crescere ancora. E ripeto: per farlo deve allenarsi e giocare con giocatori sempre più forti. Il Milan li ha. È tosto, veloce, tecnico, ha qualità. È freddo, vede la porta. E mi piace anche perché non reagisce a tutte le botte che prende: altro segnale di grande maturità. Ha una struttura fisica da calcio europeo. È pronto per una nuova avventura"